Lokomotiv Moskova Sahasında Yenildi

Rusya
Birinci Futbol
Ligi'nde oynanan 15. hafta maçında Lokomotiv Moskova
, sahasında Ural'a 2-1 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba
günü Galatasaray
'ı ağırlayacak olan Lokomotiv Moskova, Ural ile karşılaştı.
Ural'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Denis Kulakov ve 51. dakikada Othman El Kabir
atarken, ev sahibi ekibin tek golünü 26. dakikada Fyodor Smolov kaydetti.
Bu beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova puanını 25'e, Ural ise 22'ye çıkardı.
Futbol,Rusya Federasyonu,Lokomotiv Moskova
24 Kasım 2018 Cumartesi 03:17