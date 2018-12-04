Lokum Gibi Yumuşacık ???? Kartopu Pastası Tarifi

Yumuşacık keki, enfes tadı ile en çok beğenilen tatlılarınızdan olacak, bir kere yaptığınızda tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz Kartopu Tatlısına defterinizin en üst sıralarından yer açmalısınız. Hindistan
cevizini çok sevenlerin tereddütsüz denemek isteyeceği bu tatlıyı sizlerde mutlaka denemelisiniz. Kartopu tatlısı hem görüntü olarak hem de lezzet olarak herkesin favorisi olacak. Bu küçük ama lezzetli tatlıları dilerseniz çay ile dilerseniz de çok sevdiğiniz bir arkadaşınız ve kahve eşliğinde afiyetle yiyebilirsiniz. Yapması oldukça kolay olan lokum kıvamında kartopu tatlısını denemek için daha fazla zaman kaybetmeyin ve eğer malzemeleriniz tamamsa hemen mutfaklarınıza koşarak yapmaya başlayın. Sizlerde Kartopu tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )
Hindistan
04 Aralık 2018 Salı 17:09