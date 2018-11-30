Lokum Gibi Yumuşacık Tavuk Şiş Tarifi (Şinitzel Lezzetinde)

30 Kasım 2018 Cuma 16:49



30 Kasım 2018 Cuma 16:49

Dışarıda yediklerinizi aratmayacak, son derece lezzetli ve yumuşak tavuk şişleri evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Canınız istediğinde pratik bir şekilde yapabileceğiniz, etlerin kuruma derdinin olmadığı tavuk şişleri sizlerde çok seveceksiniz. Bir etin lezzetli olmasının en büyük sırrı marine işlemidir. Bu yüzden tavuk şişleri yaparken her zaman olduğu gibi marine işlemine önem vermelisiniz. Uzun süre marine ettiğiniz etleriniz fazlasıyla lezzetli olur. Mangalda yaptıklarınızı aratmayacak tavuk şişler ile sizlerde ailenizin, misafirlerinizin damaklarında güzel bir iz bırakabilirsiniz. Daha önce hiç yapmadım diyerek korku ile yaklaşmayın. İlk defa yapıyorsanız dahi zorlanmadan yapabilirsiniz. Tavada yumuşacık ve lezzetli tavuk şiş nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Aynı zamanda menünüzü pilav, salata gibi lezzetlerle zenginleştirebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )