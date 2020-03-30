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Londra: 750 bin TL değerindeki James Bond tabanca koleksiyonu çalındı

Londra: 750 bin TL değerindeki James Bond tabanca koleksiyonu çalındı. Kolesiyonda James Bond filmlerinde kullanılan 5 farklı silah yer alıyordu.

30.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:44
Londra: 750 bin TL değerindeki James Bond tabanca koleksiyonu çalındı
İngiltere'nin başkenti Londra 'da James Bond filmlerinde kullanılan ve beş parçadan oluşan yaklaşık 750 bin TL (100 bin Pound) değerindeki bir tabanca koleksiyonunun çalındığı belirtildi.

Şehrin kuzeyindeki Enfield bölgesinde 23 Mart akşamı saat 20: 00 civarı şahsa ait bir malikaneye giren hırsızların nadide silahları alıp kaçtığı, polisin olay yerine ivedi bir şekilde gelmesine rağmen zanlıları bulamadığı kaydedildi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: James Bond, Londra, Dünya
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