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Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.

03.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:20Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı
'nin başkenti 'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.
Soho bölgesi polisinden yapılan açıklamada, bir inşaat alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı sanılan bir bomba bulunduğu belirtildi.
Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alındığı, bölgenin kapatıldığı ve tahliyeye başlandığı ifade edildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polisin binalara girerek içeride kalan olup olmadığını kontrol ettiği görüldü.
Londra'nın merkezinde, eğlence bölgesi olarak bilinen Soho'da çok sayıda restoran ve bar bulunuyor.
Daha önce de aralarında Londra'nın olduğu bazı Avrupa kentlerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunmuş ve bunlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.

İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: AA

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