09.07.2019 01:33
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- Londra'da 95 Katlı Gökdelene Tırmandı, Gözaltına Alınmadı

- Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadıLONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 95 katlı gökdelene tırmanırken görüntülenen ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek binaya sokuldu.

- Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadı
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 95 katlı gökdelene tırmanırken görüntülenen ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek binaya sokuldu. Dev gökdelene neden tırmandığı bilinmeyen şahıs polis tarafından gözaltına alınmadı.
Londra'da bir kişi 309.6 metre yüksekliğindeki 95 katlı The Shard adlı gökdelene tırmandı. İngiltere'nin en yüksek gökdeleni olan The Shard'a tırmanan şahsın ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek binaya girmesi sağlandı. Olay yerine 2 polis aracı ve 2 ambulans geldiği, binanın içine alınan şahsın polisle görüştüğü belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada şahsın gözaltına alınmadığı bildirildi. - Londra'da 95 Katlı Gökdelene Tırmandı, Gözaltına Alınmadı
Kaynak: İHA
İngiltere, Londra, Polis, Güncel

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