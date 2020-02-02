Haberler » Güncel » Londra'da bıçaklı terör saldırısı - Haber

Londra'da bıçaklı terör saldırısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.

02.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:35Londra'da bıçaklı terör saldırısı
'nin başkenti 'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham High Road'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Birçok kişinin bıçaklanmasının ardından, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Metropolitan polisi, saldırının terör bağlantısı olduğunu sosyal medya üzerinden "Bir adam polis memurunca vuruldu. Çok sayıda insanın bıçaklandığı düşünülüyor. Koşulların değerlendirilmesi sonucu olayın terörist saldırısı olduğu kesinleşti" ifadeleriyle duyurdu.
(İHA)

İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:19:42