Londra'da binlerce kişi George Floyd için sokağa döküldü

Londra'da binlerce kişi George Floyd için sokağa döküldüİngiltere, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için İngiltere'den destek geldi.

31.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:44
Londra'da binlerce kişi George Floyd için sokağa döküldü
İngiltere, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için İngiltere'den destek geldi. Başkent Londra'da sokağa dökülen binlerce kişinin ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü.
ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar İngiltere'ye de sıçradı. Başkent Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, 'Adalet yoksa, huzur da yoktur', 'Irkçılığa yer yok' ve 'Nefes alamıyorum' sloganları attı. Sokağa dökülen binlerce kişi ABD polis şiddetine tepki göstermek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdüğü belirtildi.
İNGİLİZ MEDYASINDAN 'SOSYAL MESAFE' VURGUSU
Çok sayıda insanın bir araya gelerek George Floyd'un ölümünü protesto etmesi İngiliz medyasında geniş yankı buldu. Ancak çoğu haber kaynağı, Trafalgar Meydanı'nda toplanan kalabalığın sosyal mesafe kurallarına uymamasına vurgu yaptı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Karantina henüz bitmedi, virüs hala dışarıda' uyarısında bulundu. Londra’da binlerce kişi George Floyd için sokağa döküldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Polis, Güncel, Haber

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