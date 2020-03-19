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Londra'da bir grup genç süpermarketi yağmalamaya çalıştı

İngiltere'de bir grup genç süpermarketten içki çalmaya çalıştı.

19.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:59
Londra'da bir grup genç süpermarketi yağmalamaya çalıştı

İngiltere 'de bir grup genç süpermarketten içki çalmaya çalıştı. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tarz olayların korku yarattığı kaydedildi.

Başkent Londra 'nın güneyinde bulunan bir süpermarketten içki almaya çalışan bir grup genç, kaçarken süpermarketin camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis, gençlerden 4'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tür olayların korku yarattığını belirten polis, güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğunu açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, Londra, Dünya

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