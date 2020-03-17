Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi
Havalimanından görüntüler Londra'dan gelen vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi.
17.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:32
Havalimanından görüntüler Londra 'dan gelen vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul 'a geldi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi
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