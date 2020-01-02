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Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir caminin yakınındaki binanın duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı.

02.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:09 Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı
'nin başkenti 'da bir caminin yakınındaki binanın duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı. Londra polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Londra'nın Brixton bölgesindeki Kuzey Brixton İslami Kültür Merkezi'nin yakınlarında yer alan bir binanın duvarına sprey boyayla İslam karşıtı yazılar yazıldı. Londra polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yazıların belediye ekipleri tarafından silindiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Nefret suçu yaşamın her kesiminden insanları ve Londra'daki toplulukları etkiliyor. Toplumumuzun üyelerinin sözlü, fiziksel veya yazılı taciz korkusu olmadan yaşamlarına devam etme hakları var. Bu tür suçlarla kapsamlı bir şekilde mücadele etmeye kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da İslam karşıtı yazılara tepki gösterdi. Sprey boyayla duvara yazılan İslam karşıtı sloganlardan iğrendiğini belirten Khan, "Tüm önyargılar korkaklıktır, suçlular yasanın tüm gücünü karşılarında bulacak" dedi.

İslam Merkezi'ne yapılan saldırı, Yahudi bayramı sırasında bir sinagog ve kuzey Londra'daki mağazalara antisemitizm yanlısı sloganlar yazılmasından 3 gün sonra gerçekleşti. - LONDRA

İngiltere, Londra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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