Londra'da eski Başbakan Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra ziyareti öncesi, ırkçılık karşıtı göstericilerin zarar verdiği İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı.

18.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:04
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra ziyareti öncesi, ırkçılık karşıtı göstericilerin zarar verdiği İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı.
Churchill'in Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelini çevreleyen metal plakalar, akşam saatlerinde sökülmeye başlandı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından metal plakaların yanı sıra kurulan iskele de tamamen kaldırıldı. Irkçılık karşıtı göstericilerin "Churchill bir ırkçıydı" yazdığı heykelin kaidesi ise siyah bir brandayla kapatıldı. Daha önce temizlenmesine rağmen hala okunabilen yazının tamamen silineceği öğrenildi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, heykelin korumasının kaldırılmasının Macron'un Londra ziyareti dolaysıyla yapıldığını belirtti.
Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Almanya işgali altındaki Fransa'ya seslendiği ünlü radyo konuşmasının 80. yıl dönümü dolaysıyla İngiltere'ye bugün bir ziyaret gerçekleştirecek.
Macron, ziyaretinde Başbakan Boris Johnson'ın yanı sıra Galler Prensi Charles ile de görüşecek.
Heykeller hedefte
İngiltere'de önceki hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki köle taciri Edward Colston'ın heykeli devrilip denize atılmış, Londra'da da köle taciri Robert Milligan'ın heykeli yetkililerce kaldırılmıştı.
Ayrıca izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilmişti.
Irkçı ifadeleri olan eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'daki heykeline de zarar verilmişti. Bunun üzerine Churchill heykeli dahil birçok heykel ve anıt metal plakalarla kapatılarak koruma altına alınmıştı.
Irkçılık karşıtı aktivistler, ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.
Churchill'in ırkçı ifadeleri
Beyaz ırkın daha üstün olduğunu savunan Churchill, Hintler için "Hayvan gibi bir dine sahip, hayvan gibi bir halk." demişti.
Winston Churchill, "gelişmemiş ırk" olarak tanımladığı Kürtler ve Afganlar için de "Gaz kullanımı hakkındaki bu alçak gönüllülüğü anlayamıyorum. Medeni olmayan kabilelere karşı zehirli gaz kullanmayı güçlü bir şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerine karşı da hardal gazı kullanılmasını isteyen Churchill'in, 1943'te Bengal'de 3-10 milyon kişinin ölmesine neden olan kıtlıkta da sorumluluğu bulunduğu belirtiliyor. Londra’da eski Başbakan Churchill’in heykelinin koruması kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Churchill, İngiltere, Londra, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Bursa’da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Haberler››Güncel››Londra'da eski Başbakan Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:31: Son dakika haberi! Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti - Haber 02:31: Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber 02:23: İngiliz The Telegraph, Katar Hayır Kurumu ile ilgili makalelerden dolayı özür diledi - Haber 02:15: Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti - Haber 02:10: Başkent'te şimşekli gece - Haber 00:15: MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı - Haber 23:27: BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler