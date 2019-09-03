Haberler» 3. Sayfa» Haber

Londra'da Hindistan karşıtı protesto

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir krizinden Hindistan'ı sorumlu tutan binlerce Pakistan ve Keşmir kökenli kişi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterisi düzenledi.

03.09.2019 22:02 Londra'da Hindistan karşıtı protesto
Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir krizinden Hindistan'ı sorumlu tutan binlerce Pakistan ve Keşmir kökenli kişi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterisi düzenledi.

Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen Pakistan ve Keşmir kökenli en az 5 bin kişi Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir krizindeki rolü sebebi ile Hindistan'ı protesto etmek amacı ile Hindistan Başkonsolosluğuna doğru yürüyüş düzenledi. Ellerinde Keşmir bayrakları taşıyan vatandaşlar Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ve politikalarını eleştiren pankartlar açarak Modi karşıtı sloganlar attı. Eyleme katılmak için İngiltere'nin çeşitli yerlerinden gelen protestocular Hindistan Başkonsolosluğunun önüne geldiğinde ise Başkonsolosluk binasına yumurta ve domates fırlattı. - LONDRA

Hindistan, Pakistan, Londra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:33   Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi
12:32   Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu: "İhmalimiz var"
12:27   Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
12:26   Bursa'daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler
12:25   İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine...
12:23   Gazetecilerden tayını çıkan paşaya ziyaret
12:20   Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı şeridine geçti, D-100 trafiğe kapandı