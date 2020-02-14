Haberler » Güncel » Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi - Haber

Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto eden gruptan 2 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:58Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi
'nin başkenti 'da hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto eden gruptan 2 kişi gözaltına alındı.
Çoğunluğunu ortaöğretim öğrencilerinin oluşturduğu yüzlerce kişi, öğle saatlerinde İngiliz parlamentosunun önünde toplandı.
Hükümetin iklim politikasını eleştiren döviz ve pankartlar taşıyan gruptakiler önce İçişleri Bakanlığına, ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü.
Buradan ayrılan bir grup yeniden parlamento önünde toplandı. Trafiği engelleme girişiminde bulunan gruptakiler ile polis arasında yer yer arbede yaşandı.
Gruptakiler daha sonra Westminster Köprüsü'ne yürüyerek, trafik akışını bir süre durdurdu. burada da eylemcilere müdahale etti ve iki kişiyi gözaltına alındı.
Londra'da Extinction Rebellion platformunun öncülüğündeki eylemlerle geçen yıl kentin merkezi meydanları, köprüleri ve toplu ulaşım hatları iki hafta işgal altında kalmıştı. Polis işgal eylemlerini sona erdirmek için düzenlediği operasyonlarda binden fazla göstericiyi gözaltına almıştı.

İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 21:36:45