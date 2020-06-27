- Londra'da korkutan yangın

- Londra'da korkutan yangın İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Kennington semtinde 16 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

27.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:57
- Londra'da korkutan yangın
MANCHESTER - İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Kennington semtinde 16 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Londra'da bugün saat 12.30 civarında meydana gelen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), sekiz itfaiye ve yaklaşık 60 itfaiyecinin Kennington'da bulunan Otto Caddesinde yangınla mücadele ettiğini söyledi. LFB, yangının apartman bloğunun birinci katındaki bir dairede başladığını belirtti.
İtfaiyeciler, binadan yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini belirtirken yangının "kontrol altında" olduğunu ve herhangi bir yaralanma raporu olmadığını söyledi. Dairenin ağır hasar gördüğü, ancak acil servislerin yangının daha fazla yayılmasını engellediği açıklanırken, yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerinde bulunan tanıkların sosyal medyada paylaştığı video görüntüleri binadan kalın siyah dumanların yükseldiğini gösteriyor. - Londra’da korkutan yangın

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, İtfaiye, Londra, Güncel, Haber

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