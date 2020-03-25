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Londra'da korona salgınında ölen Türk sayısı 10'a yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden KKTC ve Türkiye vatandaşı sayısı 10 yükseldi.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:17
Londra'da korona salgınında ölen Türk sayısı 10'a yükseldi
İngiltere 'nin başkenti Londra 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden KKTC ve Türkiye vatandaşı sayısı 10 yükseldi.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs salgınında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 10 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtildi. Londra'da yaşamını sürdüren Melik Ejder Ülkümen, Ahmet Raşit, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Ahmet Raşit ve Yıldıray Faik korona virüs sebebiyle tedavi altına alındıkları hastaneler de hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan 2 çocuk babası Melik Ejder Ülkümen'in şeker hastası olduğu belirtildi. Ülkümen'in akrabası Murat Alma yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle günlük hayattaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Korona virüse karşı dikkatli olmalıyız. Ev ziyaretlerinde, derneklerde, kahvelerde, market ve berber dükkanlarında selamlaşma, sarılma ve öpüşme gibi rutin olarak yapılan alışkanlıklar şimdi ölüme götürüyor. Bir düğün veya nişana gidildiğinde kapıda en az 10 kişinin elini sıkıp, sarılıp, öpüşüyorsun. Giderken de yine en az 10 kişiyle kucaklaşıp, öpüşüyorsun. Bunun sevgiyle ilgisi yok. Öteden beri sağlık kurallarına aykırı. Ayrıca eniştemizin naaşı ceset torbası içinde verilecek. Torba içindeki cesedin eniştemize ait olduğunu nereden bilelim? Belki de bir başka kişinin cesedi ile karıştırıldı. Bu gibi nedenlerden dolayı hastaneleri şeffaflığa davet edip, ölen kişinin ceset torbasına konulurken çekilmiş fotoğraflar vermesini istiyoruz" dedi.

Dün sabah saatlerinde ise hayatını kaybeden 62 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yıldıray Faik'in ise 50 yıldır Londra'da yaşadığı ve St Bartholomew's Hastanesinde kalp rahatsızlığı sebebiyle bypass ameliyatı olduğu belirtildi. Başarılı geçen ameliyattan 6 gün sonra, kendisine hastanede korona virüs teşhisi koyulan Faik, durumunu ağırlaşması sonucu yaşamını yitirdi.

Londra'da daha önce Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, Kıbrıs, Londra, Güncel

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