Son dakika: Londra'da saldırı alarmı; polis saldırganı vurarak yakaladı

Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale için ekiplerin yönlendirildiği duyuruldu.

Köprü trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. İngiliz basınının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu silah seslerinin ardından, sosyal medyada da köprüden birçok kare paylaşıldı.

Paylaşılan karelerde çok sayıda polis arabası dikkat çekerken, bir kamyonun etrafının sarıldığı görülüyor.

ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bıçaklı bir saldırganın birden fazla kişiyi yaraladığı, polisin ise zanlıyı etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

POLİSİN BÖLGEDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin bölgede incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Londra Köprüsü çevresindekilerden, emniyet güçlerinin talimatlarını yerine getirmeleri istendi.