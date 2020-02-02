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Londra'da terör bağlantılı olayda bir kişi vurularak öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.

02.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:02Londra'da terör bağlantılı olayda bir kişi vurularak öldürüldü
'nin başkenti 'da terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.
Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Üzerinde düzenek var
Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi.
Sky News kanalı, düzeneğe müdahale edilmesinin beklendiğini duyurdu.
Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle." ifadelerini kullandı.
Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: AA

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