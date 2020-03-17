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Londra'da toplu taşıma kullanım oranları azaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi.

17.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:56

İngiltere 'nin başkenti Londra 'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi. Londra sokakları da normal iş günlerinin aksine oldukça sakin bir görüntü çizdi.

Londra'da toplu taşıma kullanım oranları azaldı

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Londra, Güncel

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