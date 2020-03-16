Londra'da toplu taşıma oranı azaldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle iş çıkışı saati diğer günlere oranla toplu ulaşım araçlarını çok daha az yolcunun kullandığı gözlendi.
16.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:28
İngiltere 'nin başkenti Londra 'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle iş çıkışı saati diğer günlere oranla toplu ulaşım araçlarını çok daha az yolcunun kullandığı gözlendi. Normal günlerde iş çıkışında çok kalabalık olan London Bridge ile Charing Cross istasyonlarında daha az kişinin olduğu görüldü. Bu saatlerde genelde oturulacak yer olamayan trenlerdeki az yolcu sayısı da dikkat çekti.
Kaynak: AA
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