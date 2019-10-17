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Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp ettiİngiltere (DHA) ? İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iklim protestoları kapsamında bir 'Yok Oluş İsyanı' (Extinction Rebellion) eylemcisi metroda trenin üstüne çıkarak protestoya yapmak istedi.

17.10.2019 13:48
Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti
İngiltere (DHA) ? İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iklim protestoları kapsamında bir 'Yok Oluş İsyanı' (Extinction Rebellion) eylemcisi metroda trenin üstüne çıkarak protestoya yapmak istedi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, trenin kalkmasını bekleyen yolcular, eylemciye öfkelenerek trenin üstünden aşağıya indirdi.
Londra'nın Canning Town istasyonunda gerçekleşen olayda, protestonun ulaşımı durdurmasına sebep olduğu gerekçesiyle yolcuların tepkisine neden olduğu yerel basında yer aldı. Eylemcinin, öfkeli kalabalık tarafından darp edildiği belirtildi.
Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

İngiltere, Londra, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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