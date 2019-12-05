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Londra'da trende erkek yolcuları taciz eden kadın gözaltına alındı

İngiltere'de Londra Fenchurch Sokağı'ndan Essex yönünde hareket eden trende, sarhoş olduğu düşünülen bir kadın iki erkek yolcuyu taciz etti.

05.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:11Londra'da trende erkek yolcuları taciz eden kadın gözaltına alındı

İngiltere'de Fenchurch Sokağı'ndan yönünde hareket eden trende, sarhoş olduğu düşünülen bir kadın iki erkek yolcuyu taciz etti. Kadın polisler tarafından gözlatına alındı.

İngiliz polisi, dün gece Londra'dan Essex'e hareket eden trende 24 yaşındaki bir kadının, iki erkek yolcuyu taciz ettiği ve birkaç yolcuyu da sözlü olarak saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Trendeki yolculardan birinin paylaştığı görüntülerde, kadının bir erkek yolcuya bağırdığı ve çeken yolcuya da saldırgan bir şekilde el hareketleri yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadının yolculara saldırması

Yolcuların kadını sakinleştirmeye çalışması



Londra, Essex, Güncel

Kaynak: DHA

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