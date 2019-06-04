- Londra'da Trump'a tencere tavalı protesto

Kaynak: İHA

- Londra'da Trump'a tencere tavalı protestoLONDRA - ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'le akşam yemeğinde bir araya geldi. O esnada ise göstericiler saraya yakın bir yerde tencere, tavalı protesto gösterisi düzenledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temasları kapsamında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, onuruna verilen akşam yemeği için Buckingham Sarayı'na geldi. Kraliçe 2. Elizabeth'in saray ziyafetinde Trump'a seslerini duyurmaya çalışan protestocular ise saraya yakın bir parkta ellerinde tencere, tava ve davullarla gürültülü bir eylem yaptı. Eylemciler Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını protesto etti. Protestocular ellerinde "Savaşa hayır", "Irkçılığa hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.Sarayın misafirleri ise otomobillerle gelip üst düzey tedbirler ve aramaların ardından içeri girdi. ABD Başkanı Trump ise Marine 1 adlı helikopterle gelmeyi tercih etti. İçeride ziyafet verilirken dışarıda vuvuzela ve havalı kornalar çalındı.Öte yandan, Trump hafta buyunca İngiltere, İrlanda ve Fransa'da önemli temaslarda bulunacak.