Londra'da Türk Filmleri Haftası

14 Aralık 2018 Cuma 17:26



14 Aralık 2018 Cuma 17:26

Türk sinemasının ses getirmiş eserleri Türk Filmleri Haftası kapsamında Londra'da izleyiciyle buluşuyor.Londra Yunus Emre Enstitüsünün King's College Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Türk Filmleri Haftası kapsamında Türk sinemasının son yıllarda en beğenilen 7 eseri yer alıyor.King's College'ın Strand kampüsündeki farklı salonlarda gerçekleştirilen programda Mustafa Karadeniz'in "Çınar", Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday", Esra Vesu Özçelik'in "Hicran ve Melek", Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu", Derviş Zaim'in "Rüya", Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu" ve Can Ulkay'ın "Ayla" filmleri bulunuyor.Hafta kapsamında dün izleyiciyle buluşan Buğday filminin başrol oyuncularından Jean-Marc Barr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İngilizce çekilen çok sayıda filmde rol aldığını, bunlar arasında Lars von Trier fimleri de olduğunu anımsatan Barr, "Buğday da sanırım İngilizce çekilen ilk Türk filmlerinden biri." dedi.Bugün gösterilecek "Hicran ve Melek"in yönetmeni Özçelik de bunun kendisinin ilk uzun metraj filmi olduğunu belirterek, tamamlandığı 2015'ten bu yana aralarında Kanada, Hindistan ve İngiltere'nin de yer aldığı ülkelerden ödüllerle döndüğünü söyledi.Özçelik filmin şimdi de Enstitünün etkinliklerinde dünya izleyicisiyle buluşmaya devam ettiğini vurguladı.Türk Filmleri Haftasının 12 Aralık'taki açılışında gösterilen "Çınar"ın yönetmeni Mustafa Karadeniz de filmin kendi hayat hikayesinden yola çıktığını söyledi.Yönetmen Karadeniz, Kars'ta bir dağ köyünde bir anne ile babanın, engelli çocuklarıyla verdiği mücadelenin anlatıldığı filmin ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldüğünü kaydetti.Filmin Londra'da gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Karadeniz, "Seyirci bizi yalnız bırakmadı. Çok önemli insanlardan çok güzel reaksiyonlar aldık." ifadesini kullandı.Film haftasının kapanışı 16 Aralık'ta "Kalandar Soğuğu" filmi ile yapılacak.