Londra'da yeni doğan bebeğe Korona virüs teşhisi kondu
İngiltere'de yeni doğan bir bebeğe Korona virüs teşhisi kondu.
14.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:25
İngiltere 'de yeni doğan bir bebeğe Korona virüs teşhisi kondu.
İngiltere'de yeni doğan bebek Korona virüsün en genç vakası oldu. Annesine Korona virüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere'de şu an korona virüs nedeniyle 11 ölü ve 798 vaka bulunuyor.
Çin'deki bebek savaşı kazanmıştı
Çin'in Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, Korona virüsüne karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.
Öte yandan, Vietnam'da da 2 yaşındaki bir bebeğe Korona virüsü teşhisi konmuştu.
(İHA)
İngiltere'de yeni doğan bebek Korona virüsün en genç vakası oldu. Annesine Korona virüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere'de şu an korona virüs nedeniyle 11 ölü ve 798 vaka bulunuyor.
Çin'deki bebek savaşı kazanmıştı
Çin'in Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, Korona virüsüne karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.
Öte yandan, Vietnam'da da 2 yaşındaki bir bebeğe Korona virüsü teşhisi konmuştu.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Anne, Güncel
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