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Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü

Birleşik Krallık'ta yeni doğan bir bebeğe yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bebeğin annesinde de koronavirüs bulunması sebebiyle doktorlar virüsün anne karnında mı yoksa doğduktan sonra mı bulaştığı sorusuna cevap arıyor.

14.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:48

Birleşik Krallık'ta yeni doğan bir bebeğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı ve dünyanın en genç kovid-19 vakası oldu.

Bebeğin annesi zatürre şüphesiyle günler önce hastaneye kaldırıldı ancak test sonucu doğumdan sonra gelebildi.

Gelen rapor sonrası annenin durumunun bebeğinkinden daha kötü olduğu anlaşılınca ikili ayrı hastanelerde tedavi görmeye başladı.

BEBEK DE TESTE TABİ TUTULDU

Bebek , doğumun gerçekleştiği North Middlesex Hastanesi'nde tedavi edilirken, anne ise enfeksiyonda uzman bir hastaneye taşındı.

Daily Mail'in aktardığına göre annenin test sonucunun pozitif çıkmasından sonra bebek de doğumun hemen ardından teste tabi tutuldu ve sonuç pozitif çıktı.

KOVİD-19'DAN HENÜZ BİR ÇOCUK ÖLMEDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni koronavirüsün çocukları daha az etkilediği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Çin'de bildirilen vakaların sadece yüzde 2,4'ü çocuklardan oluşuyor. Bunlar arasında ağır hastalananların oranıysa yüzde 0,2. Ülkede kovid-19 diye bilinen hastalık yüzünden ölen çocuk bildirilmedi.

Öte yandan yeni koronavirüs, yaş ölçeğinin öteki tarafında ne denli ölümcül olduğunu kanıtladı. DSÖ'ye göre 80 yaş üstü kişiler için ölüm oranı yüzde 21,9'u buluyor. 10 ila 39 yaşlarındaki kişilerdeki ölüm oranının da yaklaşık yüzde 0,2 olduğu düşünülüyor.

"BU BİR GİZEM"

Kanada merkezli Global News'e konuşan McMaster Üniversitesi'ndeki Kanada Yaşlılık ve Bağışıklık Araştırma Kurulu'ndan Dawn Bowdish "Virüsün neden çocukları etkilemediği bir gizem. Bu olağandışı. Bu daha önce gördüğümüz bir şey değil ve nedenini bilmiyoruz" dedi.

Washington Post'un aktardığına göre bilim insanları şimdi bunun nedenini çözmeye çalışıyor. Cleveland Çocuk Kliniği'nden Pediatrist Frank Esper'e göre çocukların neden bu kadar az etkilendiğini anlamak, virüsün diğer yaş gruplarını nasıl ve neden hasta ettiğine ya da öldürdüğüne ışık tutabilir.

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Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Etiketler : Birleşik Krallık, Bebek, Anne, Dünya, Güncel

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