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Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişinin, kaldırıldıkları hastane yaşamını yitirdiği bildirildi.

29.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:14Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
'nin başkenti 'daki bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişinin, kaldırıldıkları hastane yaşamını yitirdiği bildirildi.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırıda yaralanan 2 kişi kurtarılamadı. Olayda toplam kaç kişinin yaralandığı ise açıklanmadı.
, olayı terör saldırısı olarak değerlendirirken, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi, seçim kampanyalarına ara verdiklerini bildirdi.
Sahte patlayıcı taşıyordu
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü bildirmişti.
Olayı terörle bağlantılı olarak ele aldıklarını belirten Basu, ancak saldırganın motivasyonu konusunda kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.
Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.
Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.
İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdidi seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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