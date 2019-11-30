Haberler » Dünya » Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi - Haber

Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

30.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:43Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
'nin başkenti 'da yaşanan bıçaklı saldırı olayını IŞİD üstlendi. Örgüte bağlı yayın yapan Amak ajansının yazılı açıklamasında Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının kendi militanları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Ayrıca saldırının, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile savaşan koalisyon ülkeleri vatandaşlarını hedef alma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Saldırganın 28 yaşındaki Usman Khan olduğu ve terör suçundan bir süre hapis yattıktan sonra geçen yıl serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
23:17 Erdoğan ile telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi
22:43 Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu
22:40 Rusya'da, öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti
21:58 Almanya'da koalisyon karşıtı ikili Sosyal Demokratların lideri seçildi
21:58 Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti
21:43 Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
00:17 Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
30.11.2019 23:25:15