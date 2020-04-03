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Londra'daki fuar merkezi hastaneye dönüştürüldü

Londra'da bulunan Excel Konferans Merkezi, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Nightingale Hastanesi'ne dönüştürülmesinin ardından bugün açıldı.

03.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:27
Londra'daki fuar merkezi hastaneye dönüştürüldü
Londra 'da bulunan Excel Konferans Merkezi, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Nightingale Hastanesi'ne dönüştürülmesinin ardından bugün açıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını İngiltere 'de etkisini arttırmaya devam ediyor. Londra'nın doğusunda Docklands'de bulunan Excel Konferans ve Sergi Salonu yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin yatak kapasiteli Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Nightingale Hastanesi'ne dönüştürüldü. Hastanenin açılışı bugün korona virüs hastalığını yenen Veliaht Prens Charles tarafından video konferans yolu ile gerçekleştirilirken, kraliyet ailesi tarafından video konferans yoluyla gerçekleştirilen ilk açılış oldu. NHS Nightingale sahra hastanesi ilk etapta 500 yatak kapasitesi ile hizmete açılarak, ardından 4 bin yatak kapasitesine yükseltilecek. Yetkililer, Nightingale'i 83 bin metrekare alana 9 gün gibi kısa bir sürede kurarken, solunum ve oksijen cihazlarıyla tam donanımlı bir hastane olarak kuruldu. Nigtingale, İngiltere, genelinde korona virüsle mücadele kapsamından kurulacak 6 sahra hastanesinden ilki konumunda bulunuyor.

Prens Charles, yaptığı açıklamada konferans salonunun bu kadar kısa sürede sahra hastanesine dönüştürülmesi hakkında "İmkansızın imkanlı kılınmasının örneği" olarak yorumladı. Charles, korona virüs hastalığı için ise kendini hafif atlatan şanslılar arasında gördüğünü ifade ederken, "Bazıları için çok daha zorlu bir yolculuk olacak. O yüzden artık herkesin gerekli teknik bakımı alacağı ve normal yaşama dönmek için her türlü şansa sahip olacağına dair şüphenin kalmamasıyla içim çok rahatlıyor" dedi.

Excel Konferans ve Sergi Merkezi, daha önce 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da spor sahası olarak kullanılmıştı.

İngiltere'de toplam korona virüs vakası 38 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 605'e yükseldi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Prens Charles, İngiltere, Londra, Güncel
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