Haberler » 3. Sayfa » Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi - Haber

Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı elektronik bileklikli bir teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.

30.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:50Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi
'nin başkenti 'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı elektronik bileklikli bir teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.

Londra'da 2 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen Usman Khan'ın cezaevinden elektronik bileklikle tahliye edilen ve terör suçundan yatan bir terörist olduğu ortaya çıktı. Londra Köprüsü üzerinde 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra polis tarafından öldürülen Usman Khan'ın, terör suçundan hapis cezası alan eski bir mahkum olduğu belirtildi. Londra medyası "Elektronik bileklikli terörist" manşeti ile katilin hareketlerini kontrol etmek için vücudunda elektronik bir kelepçe bulundurmak şartıyla bir yıl önce cezaevinden serbest bırakıldığını duyurdu.

Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken, Scotland Yard daha sonra saldırganın vücuduna sahte bir patlayıcı alet bağladığını duyurdu. Yerel medyada çıkan haberlerde, olay sonrası ortaya çıkan bir videoda Khan'ın bir grup sivil tarafından etkisiz hale getirildiği, polis memurları görünene kadar onu silahsızlandırmayı ve yerde tutmayı başardıklarına dikkat çekildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Londra Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı 28 yaşındaki Usman Khan'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. - LONDRA

İngiltere, Londra, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:13 Beton mikserini sollamak isterken takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
11:12 Başkanlardan yaralı askerlere ziyaret
11:12 Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı
11:08 Van'da 202 adet ışıldak bataryasının yuvasında zulalanmış 42 kilo eroin ele geçirildi
11:02 Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
23:40 Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
18:29 AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki
30.11.2019 11:23:33