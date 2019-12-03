Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi başladı. Bu zirve kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılacağı dörtlü bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtlü Suriye Zirvesi için Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya geldi.

ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki NATO toplantısında ikili bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas "her iki ülkenin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde uluslararası hukuka saygı göstermenin yeni bir yolunu çizebileceği bir toplantı olmasını temenni ediyoruz," sözlerini kullandı.

Miçotakis, birkaç gün önce NATO müttefiklerinden Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydetmişti.