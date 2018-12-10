10 Aralık 2018, 08:23
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Londra'dan Akhisar'a

Londra

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yoğun geçen haftaya rağmen sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yoğun geçen haftaya rağmen takımı yalnız bırakmadı. Koç, hafta boyu İngiltere'de Londra'da bulundu. Fenerbahçe Başkanı maç için direkt olarak Akhisar'a geçerek tribünde yer aldı.

Ali Koç, buna karşın hem yenen goller hem de mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. 60. dakikada yerinden bir süre sonra geri dönen Koç, maç sonunda da soyunma odasına gitti.

380 kilometre yol

Başkan Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe, uçak yolculuğu yerine kara yolunu kullandı. Otobüsle İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafile tam 380 kilometre yol yaptı. Molalarla beraber 4 saat 16 dakikalık bir yol hesabı oldu. Takım Samandıra Tesisleri'ne götürüldü.

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