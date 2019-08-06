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Londra'dan dikkat çeken iddia

Londra merkezli yayın organı Middle East Eye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) asıl planının Türkiye'yi yıkmak olduğunu iddia etti.

06.08.2019 12:20 Londra'dan dikkat çeken iddia
Londra merkezli yayın organı Middle East Eye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) asıl planının Türkiye'yi yıkmak olduğunu iddia etti. Londra merkezli yayın organı Middle East Eye (MEE) tarafından verilen haberde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) asıl planının Türkiye'yi yıkmak olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin arkasında bulunmakla suçlanan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 'Türkiye'yi yıkmak' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK parti yönetimini hedef alacağı ifade edildi. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir belgeye göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ve Erdoğan yönetimine karşı stratejik bir plan uyguladığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın planının amacı Erdoğan yönetimini zayıflatmak, ülke içinde krizler çıkartarak, yönetimi bu krizlere meşgul etmek olduğu vurgulanan haberde, planının kanıtlarının Suudi Arabistan'ın 80 tırın ülkeye girmesine izin vermediği zamanda başladığı aktarıldı.
(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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