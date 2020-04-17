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Londra'dan gelen vatandaşlar Çankırı'da karantina altına alındı

Londra'dan gelen vatandaşlar Çankırı'da karantina altına alındı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçakla Ankara'ya getirilen 262 kişi, Çankırı'daki öğrenci yurdunda tedbir amacıyla karantinaya alındı.

17.04.2020 02:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 02:37
Londra 'dan gelen vatandaşlar Çankırı 'da karantina altına alındı
ÇANKIRI - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere 'den özel uçakla Ankara'ya getirilen 262 kişi, Çankırı'daki öğrenci yurdunda tedbir amacıyla karantinaya alındı.
İngiltere'den özel uçakla Ankara'ya getirilen 262 kişi, havalimanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya taşındı. Getirilen vatandaşlar, Çankırı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Emir Karatekin Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Otobüsten inmeden hemen önce maske ve eldivenleri yenilenen, yurda girişte tek tek ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis, ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.
Yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da süreç boyunca bu kişilere destek sağlayacak.
12 otobüs ile kente getirilen ve karantinaya alınan 262 kişinin ayrı odalarda kalacağı, koridorlara da çıkışlarının yasak olduğu ve güvenlik kameraları ile güvenlik görevlilerince 7 gün 24 saat takip edileceği bildirildi. Odalarda hiçbir malzeme eksiğinin olmadığını belirten yetkililer ihtiyaç olabilecek her şeyin tam olduğunu belirtti. Londra’dan gelen vatandaşlar Çankırı’da karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, Çankırı, Londra, Genel
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