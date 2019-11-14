Haberler » Dünya » Londra Heathrow Havaalanı'nda Türkiye'den gelen bir kişi 'terör şüphesiyle' gözaltına alındı - Haber
BBC

Londra Heathrow Havaalanı'nda Türkiye'den gelen bir kişi 'terör şüphesiyle' gözaltına alındı

İngiliz polisi, Türkiye'den gelen bir kişinin Heathrow Havaalanı'nda "terör şüphesiyle" gözaltına alındığını duyurdu.

14.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:40Londra Heathrow Havaalanı'nda Türkiye'den gelen bir kişi 'terör şüphesiyle' gözaltına alındı

İngiltere polisi, Heathrow Havaalanı'nda 'den gelen bir kişinin "terör şüphesiyle" gözaltına alındığını duyurdu.

Londra Emniyet Teşkilatı Terörle Mücadele birimi yetkilileri, gözaltına alınan şüphelinin 26 yaşında olduğunu ve "terör saldırısı hazırlığında olanlarla" ilgili hükümleri içeren yasa uyarınca gözaltına alındığını söyledi.

Londra Emniyeti yazılı açıklamasında "Terör saldırısı hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltı, Suriye bağlantılı" dendi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan erken saatlerde yapılan açıklamada biri Birleşik Krallık uyruklu, 7'si Almanya uyruklu 7 "yabancı terörist savaşçının sınır dışı edileceği" duyurulmuştu.

Londra Heathrow Havaalanı'nda gözaltına alınan şüphelinin kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


Türkiye, Londra, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
20:46 Avustralya'nın 6 yıldır gözaltında tuttuğu İranlı Kürt yazar Boochani özgürlüğüne kavuştu
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:16 Macaristan'nın Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı AP onayını alamadı
20:01 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:51 Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
19:51 Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
12:09 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:50:48