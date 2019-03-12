Londra Kitap Fuarı Dünya Yayıncılığının Merkezlerinden Biri"

Kaynak: AA

Londra Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standının açılışı, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın katılımıyla yapıldı.İngiltere'nin başkenti Londra'nın Olympia Sergi Merkezi'ndeki açılışta konuşan Yalçın, etkinliğe katılımdan ötürü büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası dünyada, yayıncılığın ve kitapçılığın merkezlerinden birisi. Türkiye, böyle önemli uluslararası bir fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, İstanbul Ticaret Odasıyla burada. Beraberinde birçok yayıncımızı, yayınevimizi, kitabımızı ve yazarımızı temsil ediyor. O yüzden bu fuarda Türkiye bölümünü açmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.Yalçın, son yıllarda yayıncılıkta birçok sorun yaşandığın işaret ederek, şunları aktardı:"Geçen yılın rakamlarına baktığımızda, Türkiyemiz, dünyada yayıncılıkta yaşanan sorunlara rağmen, yayıncılık, tercüme, kitap dağıtımı ve okumada yükseliyor ve iyi gidiyor. Dünyanın yayıncılık, tercüme, dijital çağ ve online satışlarla ilgili problemleri var. Bunların da tartışılacağı bir fuar bu. Ben burada biraz önce ülkemizin standını gezerken, bir kez daha gurur duydum, mutlu oldum, ümitlendim. Hem Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) projesiyle, tüm dünyada ve İngiltere'de farklı dillerde birçok Türk eserinin yayınlanmasını görmekten hem de başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İTO olmak üzere, yayıncılara verilen desteği görmekten ümitlendim, mutluluk duydum. 2013'te odak ülke olduğumuz bu fuarda, inşallah 2023'te de odak olmayı başarırsak, bunun lobisini yaparsak çok güzel bir yıl olur yayıncılığımız ve kitapseverler adına. Bu çalışmaları şimdiden başlatmış olalım. Burada Türk eserlerinin İngilizce yayınlanması, yabancı dildeki iyi eserlerin Türk okuyucuyla buluşması ve bunların artarak sürmesi, dileğimiz."British Library'i dün ziyaret ettiğini belirten Yalçın, "Milli Kütüphane ve Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği imkanlarını konuştuk. Gerçekten Türkiye'de yayıncılık, kütüphanecilik ve kitapla ilgili konularda İngiltere ile iş birliğimiz önemli. Umarım ileride bu konularda somut adımlar atarız. Özellikle İngiltere'de 5 bin civarında Türk master, doktora öğrencisi var. Bu 5 bin kişilik entelektüel, doktoralı Türk gencinin de burada eğitim, kültür ve yayıncılıkta, bizim temsilcilerimiz gibi görüyorum. Bütün bunları önümüzdeki yıllara yansıtırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu."30 Türk yayıncı katıldı"İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da yaklaşık 30 Türk yayıncının fuara katıldığının altını çizerek, "Londra Kitap Fuarı, yarım yüzyıla yaklaşan, büyük bir organizasyon. Özellikle telif açısından çok anlam ifade eden, büyük bir çalışma. Biz de İTO olarak üyemiz olan yayıncılarla beraber İTO'nun desteğiyle buraya katılım sağlıyoruz." diye konuştu.TEDA kapsamında 2 bin 600'den fazla eserin farklı dillere çevrilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kuralay, şunları kaydetti:"Bu dillerin içinde İngilizce de var. Sanıyorum 51 kitap çevrilerek İngilizce'ye kazandırıldı. Bunun çok anlamlı ve önemli olduğunu, bu hizmetin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz, kitaba inanan bir milletiz ve gerçekten söylenenin tersine, kitabın bizim hayatımızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yayıncılıkta ilk 10'a giren ülkeyiz. Kitabı, kültür ekonomisinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Baktığımızda da ekonomik göstergeler, sayılar, başlıklar ve çeşitlilik açısından Türkiye gerçekten iyi bir noktada. Gelişmeye de devam etmekte. 72 bin başlıkta Türkçe eser üretilmekte ki bu gerçekten çok iyi bir rakam. Ekonomimizde ve dünya ekonomisinde bir daralma olmasına rağmen, yayıncılık ekonomisinde oranlar düşse de gelişen ve büyüyen bir sektörle karşı karşıyayız. Bu fuarın da yayıncılık sektörünü daha da büyüteceğine inancımız tam. İTO olarak yaklaşık 30 uluslararası fuarda ülkemizin temsilini sağlamaya çalışıyoruz. Bunların içinde, kültür ekonomisi dediğimiz, sinemanın, televizyonun ve kitabın içinde olduğu sektörün fuarlarına da milli katılım sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz."Fuarda yer alan Türkiye standında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor.Bu yıl Endonezya'nın "odak pazar" ülke olarak belirlendiği fuar 14 Mart'a kadar sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olacak.