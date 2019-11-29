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Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişiler yaralanırken, polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi.

29.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:16Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı
'nin başkenti 'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişiler yaralanırken, polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi.
Polisten yapılan yazılı açıklamada yerel saatle 13.58'de bir bıçaklama ihbarıyla polisin Londra Köprüsü'ne intikal ettiği ve burada bir erkeği gözaltına aldığı bildirildi.
Polisin hemen ardından yaptığı ikinci yazılı açıklamada da saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırgan ve kurbanların sağlık durumu belirsizliğini koruyor.
Polis açıklamasında olayın terörle bağlantılı olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.
Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Londra Köprüsü'ndeki olayla ilgili polis beni sürekli bilgilendiriyor. Polise ve acil servis çalışanlarına hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.
İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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