Londra Köprüsü'nde hareketli anlar -2

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve özel timin köprünün trafiğini kestiği belirtilirken, polisin ateş açtığı da bildirildi.

Olay, başkent Londra'da bulunan Londra Köprüsü'nde meydana geldi. Bir grup saldırganın bıçakla bir kişiye saldırdığı bildirildi. Olay yerine intikal eden polis ve özel timin bir kişiyi gözaltına aldığı, köprüdeki saldırganlara ateş açtığı ve bıçaklı saldırganın vurulduğu belirtildi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, polislerin, köprünün başında silahlarını doğrulttukları ve bir kişiyi gözaltına aldıkları görüldü.