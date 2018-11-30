Londra, Liverpool ve İstanbul'da Derbi Heyecanı

Avrupa
futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak. İngiltere
Premier Lig'in 14. haftasında Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil
'in formasını giydiği Arsenal
, Londra
derbisinde Tottenham
'ı ağırlayacak.
Ligde 11 maçtır mağlup olmayan Arsenal, zirve mücadelesi veren takımlarla oynadığı maçlardan Manchester City
ve Chelsea
'ye yenilirken, Liverpool
ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal, kazanması halinde puan cetvelinde 30 puanlı Tottenham'ı yakalayacak.
Geçen hafta, Avrupa'nın beş büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım Chelsea'yi 3-1 mağlup edip rakibinin serisini bitiren Tottenham, hafta içinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yenmenin verdiği moralle sahaya çıkacak.
İngiltere'deki Liverpool derbisinde ise milli futbolcu Cenk Tosun
'un formasını giydiği Everton
, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak derbilerden Arsenal-Tottenham maçı TSİ 17.05'te, Liverpool-Everton maçı ise TSİ 19.15'te başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide de Beşiktaş
, pazar günü Vodafone Park
'ta 20.00'de Galatasaray
'ı konuk edecek.
Milli futbolcu Cengiz Ünder
'in formasını giydiği Roma
, İtalya Ligi'nin 14. haftasında pazar günü TSİ 22.30'da üçüncü sıradaki Inter'i ağırlayacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 16 maçta forma şansı bulan Cengiz Ünder, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Tottenham,Avrupa,Londra,Liverpool