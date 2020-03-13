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Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

13.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:52
Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
İngiltere 'nin başkenti Londra 'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019'da 43 bin kişinin koştuğu maraton, bu yıl 4 Ekim'de yapılacak.
1981 yılında başlayan Londra Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.
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Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Londra, Spor

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