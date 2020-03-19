Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Londra'nın İşlek Tren İstasyonunu Salgın Sonrası Az Sayıda Yolcu Kullanıyor - Güncel

Londra'nın İşlek Tren İstasyonunu Salgın Sonrası Az Sayıda Yolcu Kullanıyor

Londra Liverpool Tren İstasyonu'nda Corona virüsü salgını öncesi iş çıkış saati kalabalığı yerini az sayıda insana bırakmış durumda.

19.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:46
Londra Liverpool Tren İstasyonu'nda Corona virüsü salgını öncesi iş çıkış saati kalabalığı yerini az sayıda insana bırakmış durumda. İstasyonun salgın öncesi ve sonrası en işlek saatlerindeki görüntülerini VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen karşılaştırmalı olarak hazırladı Londra’nın İşlek Tren İstasyonunu Salgın Sonrası Az Sayıda Yolcu Kullanıyor

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Koronavirüs, Liverpool, Londra, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Loading