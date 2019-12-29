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Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına ve sokaklara Yahudi karşıtı graffitiler çizildi

Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları devam ederken Londra'nın kuzeyinde Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde dükkan camlarına ve sokaklara Yahudi karşıtı graffitiler çizildi.

29.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:00 Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına ve sokaklara Yahudi karşıtı graffitiler çizildi

'nin başkenti 'nın kuzeyinde, Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sürerken bazı dükkanların camlarına ve sinanoga Yahudi karşıtı semboller çizildi.

Londra'nın kuzeyinde Yahudilerin yoğun yaşadığı mahalleler Hamstead ve Belsize Park'ta Cumartesi günü camlarda ve sinagoga spreyle, Yahudi kimliğinin sembolü Davud'un Yıldızı çizildiği ve altına '9 11' yazıldığı görüldü.

olayı ırkçı suçlar kapsamında soruşturuyor.

Çizilen grafitiler, 11 Eylül (9/11) saldırılarından Yahudileri sorumlu tutan komplo teorilerine atıf yapıyor.

Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları altı gün önce başladı. Polis olayla ilgili henüz kimseyi gözaltına almadı.





Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan Twitter hesabından grafitilerin 'Yahudi karşıtı' olduğunu belirtip "Bu midemi bulandırıyor" dedi.

Khan ayrıca bölgede daha fazla polis devriye kuvvetleri bulundurulacağını belirtti.

Hamstead'den parlamentoya seçilen İşçi Partili milletvekili Tulip Siddiq Twitter hesabından "İnanılmaz, anlamsız ve iğrenç anti-semitizm, toplumumuzun tam kalbinde" dedi.

Hamstead belediyesi meclisinin Muhafazakar Partili üyesi Oliver Cooper da Pazar günü mahalleyi dolaşıp "İlk tepkim şok ve korku oldu" diye konuştu.

Cooper, Hamstead'de daha önce de Yahudi karşıtı grafitiler olduğunu, aralarından birinin yasa dışı neo-Nazi bir gruba ait olduğunu ve emniyet yetkililerine bildirdiğini söyledi.


İngiltere, Londra, Polis, Dünya
BBC


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