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Londra'nın tarihi konser binasında yangın

Londra'nın ünlü konser binası KOKO'da yangın çıktı.

07.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:12 Londra'nın tarihi konser binasında yangın

'nın ünlü konser binası KOKO'da yangın çıktı. Restorasyon sırasında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Yangın akşam saatlerinde Londra'nın kuzeyinde yer alan Camden Town'da bulunan ünlü konser binası KOKO'da çıktı.

Restorasyon halindeki binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler tüm çatıyı sardı. Olay yerine sevk edilen 60 itfaiye görevlisinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çatıda büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

1900 yılında Camden Tiyatrosu adıyla açılan bina 1982 ile 2004 dönemleri arasında Camden Palace olarak da biliniyordu. Bina son dönemde KOKO adıyla hizmet veriyor.



Londra, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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