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Londra polisinden, 276 iklim değişikliği protestocusuna gözaltı

İngiltere polisi, dün düzenlenen iklim protestosunda 276 kişiyi gözaltına aldı.

08.10.2019 10:58Londra polisinden, 276 iklim değişikliği protestocusuna gözaltı
İngiltere polisi, dün düzenlenen iklim protestosunda 276 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra dün bir kez daha iklim protestosuna ev sahipliği yaptı. Hükümetin iklim kriziyle mücadele noktasında daha fazla adım atması gerektiğini savunan "Yok Oluş İsyanı" (Extinction Rebellion) hareketinin düzenlediği protestoya binlerce kişi katıldı. Westminster Köprüsü gibi merkezi noktalara çadır kurmayı da ihmal etmeyen eylemcilere polis müdahale etti. Polis, 276 iklim protestocusunu gözaltına aldı.

"Yok Oluş İsyanı" 19 Ekim'e kadar Londra, Berlin, Paris ve New York'ta eylemlerine devam edecek. Eylemlere katılımın Nisan ayına oranla daha fazla olması bekleniyor. - LONDRA

İngiltere, Londra, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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