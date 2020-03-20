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Londra Sokaklarında Kaygı Hakim

Corona virüsüyle mücadele eden İngiltere'nin başkenti Londra'da kente giriş çıkışların kapanması ve sokağa çıkma yasağı kaygısı hakim. VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen Londra sokaklarındaki son durumu aktarıyor.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
Corona virüsüyle mücadele eden İngiltere 'nin başkenti Londra 'da kente giriş çıkışların kapanması ve sokağa çıkma yasağı kaygısı hakim. VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen Londra sokaklarındaki son durumu aktarıyor Londra Sokaklarında Kaygı Hakim

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : İngiltere, Londra, Güncel

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