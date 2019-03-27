Londra Swap Faizi - Financial Times'a Konuşan Yabancı Piyasa Uzmanı: Türk Bankalarına 'Yabancıya...

Financial Times (FT) gazetesi, piyasa analistlerinin Türk Lirası'nın (TL) Londra piyasasındaki gecelik swap faizinin son 18 yılın en yüksek düzeyine çıkmasında Türk hükümetinin para birimindeki değer kaybını sınırlamak için attığı bazı adımların etkili olduğunu söylediklerini bildirdi.Yabancı bankalar, TL elde etmek için Londra swap piyasasını kullanıyor. Piyasa oyuncuları, son dönemde bazı yatırımcıların TL'nin önümüzdeki dönemde değer kaybedeceği beklentisiyle pozisyon aldıkları ve bunun için açığa satış yapabilmek adına swap piyasasında TL talebini artırdığını belirtiyor. Ancak swap piyasasında lira likiditesinin az olmasından dolayı gecelik faizlerin de rekor düzeylere çıktığı ifade ediliyor.FT'de yer alan haberde, swap piyasasında gecelik lira faizinin önce yüzde 325'e, bugün de yüzde 700'e yükselerek, 2001'deki finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.FT'nin haberinde, "Londra'da bulunan ve adının yazılmasını istemeyen bir analist, Türk bankalarının kendilerine 'yabancı muhataplarına tek bir lira dahi borç vermemeleri' talimatı verildiğini söylediklerini belirtti" denildi. TL'ye dayalı varlıklarda satış baskısıHaberde, yatırımcıların kaygılarındaki artışın tahvil piyasasına da yansıdığı ve Türk tahvillerine gelen satışlar sonucunda faizlerinin yükseldiği belirtildi.FT'ye konuşan varlık yöneticisi Amundi'nin gelişmekte olan piyasa tahvilleri kıdemli yatırım idarecisi Esther Law, açığa satışları önlemek için alınan önlemlerin lirayı "taktik açıdan desteklediğini" söyledi ancak "Sorunları çözmüyor ve iç tahvil piyasasına da hiç yardımcı olmuyor" uyarısı yaptı.Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 17,35'ten yüzde 18,23'e yükselmiş durumda. İki yıllık tahvillerin faizi ise uüzde 19,98'den yüzde 20,53'e çıktı.Piyasalardaki bu dalgalanmalar Türkiye'nin risk primini gösteren kredi temerrüt swaplarının (CDS) yükselmesine yol açmış durumda. Türkiye'nin CDS'leri son bir hafta içerisinde 100 puan artarak son 6,5 ayın en yüksek seviyesi olan 441 puana çıktı.Bir başka gelişmekte olan piyasalar yatırımcısı da FT'ye yaptığı değerlendirmede, "offshore swap piyasasının öldürülmesiyle yabancıların lira tahvil pozisyonlarını kolaylıkla hedge edemediklerini" belirtti.Haberde, yatırımcılara göre, haftasonunda hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hem de Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan hakkında başlattığı soruşturmanın da araştırma raporlarının gönderimini durdurduğu ve bunun da bu raporlar ışığında yatırım kararı alan bazı fon yöneticileri için sıkıntı yarattığı da öne sürüldü.