Londra ve Manchester Uçuşlarında Yolcu Rekoru Kırıldı

Kaynak: DHA

İstanbul ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında uçak yolcusu sayısı rekor düzeyde arttı. İstanbul'dan Londra'nın 3 havalimanına her gün yapılan 15 uçak seferi sayesinde iki kent arasında yolcu sayısı 1 milyon 848 bine yükseldi. Manchester ile Muğla, Antalya, İzmir ve İstanbul arasındaki uçuşlarda da rekor artışla yolcu trafiği 1 milyonu geçmesi dikkat çekti.İstanbul ile Londra arasında günde yapılan tarifeli sefer sayısı 15'e yükseldi. Atatürk Havalimanı'ndan 10, Sabiha Gökçen'den 4 ve İstanbul Havalimanı'ndan da bir sefer Londra'nın 3 havalimanına uçuşlar düzenleniyor. Özellikle dünyanın birçok noktasına İstanbul bağlantılı uçuşlar sayesinde de Londra-İstanbul arasında seyahat eden transit yolcu sayısında da önemli artışlar meydana geldi.Aktarmalı yolcu sayısı arttıİran, Irak ve Hindistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı. İstanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen'den Londra'nın Heathrow, Gatwick ve Stansted Havalimanları arasında taşınan tarifeli yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul'un iki havalimanı ile Londra'daki üç havalimanı arasında 2018 yılında toplam 1 milyon 848 bin 326 yolcu karşılıklı olarak uçuş yaptı.2017 yılnda ise iki kent arasında 1 milyon 700 bin yolcu taşınmıştı. Londra'nın Luton Havalimanı'ndan ise İstanbul'a uçuş yapılmadı. Londra'ya en çok yolcu taşıyanlar ise Türk Hava Yolları ile Pegasus Havayolları oldu.2018 yılında İstanbul-Londra arasında taşınan yolcu sayısı(geliş ve gidiş)Heathrow-Atatürk Havalimanı: 1 milyon 74 bin 397Heathrow-Sabiha Gökçen Havalimanı: 151Gatwick-Atatürk Havalimanı: 228 bin 777Gatwick-Sabiha Gökçen Havalimanı: 81 bin 237Stansted-Atatürk Havalimanı: 90 bin 543Stansted-Sabiha Gökçen Havalimanı: 373 bin 221Toplam: 1 milyon 848 bin 326Manchester ile 4 kent arasında yolcu sayısı da 1 milyonu geçtiİngiltere'nin Manchester kenti ile Türkiye'deki 4 kent arasındaki 2018 yılındaki yolcu trafiği de dikkat çekti. Tarifeli ve tarifesiz uçuşlarda rekor düzeyde artışla 1 milyon 45 bin 544 yolcu taşındı. Manchester ile özellikle tatil merkezleri Antalya ve Muğla arasındaki seferlerde ise toplam 676 bin 25 yolcu seyahat etti.2018 yılı Manchester ile Türkiye arasında taşınan yolcu sayısıManchester-Antalya: 321 bin 923Manchester-Bodrum: 72 bin 176Manchester-Dalaman: 354 bin 102Manchester-İstanbul: 247 bin 589Manchester-İzmir: 49 bin 760Toplam: 1 milyon 45 bin 544 yolcu - İstanbul