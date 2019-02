Long Shot Filmi

Long Shot Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Bir siyasi gazeteci, halihazırda hükümette mühim bir görevde olan eski bir bebek bakıcısı ile bağlantı kurmaya çalışır. Jonathan Levine 'in yönettiği film in başrolünde ünlü oyuncular Charlize Theron ve Seth Rogen yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Dan Sterling kaleme aldı.Jonathan LevineLiz Hannah, Dan SterlingCharlize Theron, June Diane Raphael , Alexander Skarsgård, Bob Odenkirk , Seth Rogen, Andy Serkis, Randall Park , O'Shea Jackson Jr., Aviva Mongillo, Gabrielle Graham, Ravi Patel, James Saito, Hamza Haq, Xiao Sun, Tristan D. Lalla , Boyz II Men, James Hicks, Nathaly Thibault, Holden Wong, Arthur Holden, George Chiang, Veronique Senosier Roberge, Garett PringleKomediLong Shot Denver and Delilah Productions2019ABDİngilzice120 dk.TME (The Moments Entertainment)03.05.2019