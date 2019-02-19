19 Şubat 2019, 15:54
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Long Shot Filmi

Long Shot Filmi

Long Shot filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Long Shot filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir siyasi gazeteci, halihazırda hükümette mühim bir görevde olan eski bir bebek bakıcısı ile bağlantı kurmaya çalışır.

Jonathan Levine'in yönettiği filmin başrolünde ünlü oyuncular Charlize Theron ve Seth Rogen yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Dan Sterling kaleme aldı.


Yönetmen: Jonathan Levine
Senaryo: Liz Hannah, Dan Sterling
Oyuncular: Charlize Theron, June Diane Raphael, Alexander Skarsgård, Bob Odenkirk, Seth Rogen, Andy Serkis, Randall Park, O'Shea Jackson Jr., Aviva Mongillo, Gabrielle Graham, Ravi Patel, James Saito, Hamza Haq, Xiao Sun, Tristan D. Lalla , Boyz II Men, James Hicks, Nathaly Thibault, Holden Wong, Arthur Holden, George Chiang, Veronique Senosier Roberge, Garett Pringle
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Long Shot
Yapımcı Firma: Denver and Delilah Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilzice
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 03.05.2019

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Jonathan Levine,Charlize Theron
Kaynak: InterSinema.com