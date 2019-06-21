21.06.2019 17:47
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Lopez'den Antalya daveti

Lopez

ANTALYA'da, Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından hayranlarına davette bulundu.

ANTALYA'da, Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez , sosyal medya hesabından hayranlarına davette bulundu.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya 'da konser verecek. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek 'teki Regnum Carya Otel'de, Lopez yaklaşık 2 saat sahnede olacak. Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dikkati Antalya'daki konserine çekti.
Lopez, videoda, "Merhaba, benim adım Jennifer Lopez. Doğum günü partimi Antalya'daki Regnum Carya Otel'deki konserle kutlayacağım. 6 Ağustos'taki partime davetlisiniz" dedi.
Antalyaspor Kulübü Başkanı ve otelin sahibi Ali Şafak Öztürk de Lopez'in videolu mesajını "Antalya şehrinin tanımıtı için daha güzel bir yol var mı?" yazısıyla paylaştı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Regnum Carya , Antalya , Magazin

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