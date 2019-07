Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 25 bin euro'ya yükseldi

JENNİFER Lopez'in Antalya 'daki konserine sayılı gün kala fiyatı 20 bin euro'dan 25 bin euro'ya yükselen 28 locadan son birkaçının kaldığı belirtildi. ABD'li şarkıcıyı 7 bin lira ödeyerek ayakta izleyecek hayranları için ayrılan biletler de hızla tükeniyor.ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek. Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek 'teki Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta sahne alacak. 2 saat sahnede olması beklenen sanatçının ekibi konser öncesi otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ve şarkıcı kontrat imzaladı. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez caml kaplı 3 katlı villada kalacak.Jennifer Lopez'in konser bilet fiyatı ise dikkati çekti. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Jennifer Lopez hayranları, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak.Sanatçıyı locadan izlemek için ayrılan 28 locadan ise son birkaçı kaldı. Biletin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan loca fiyatları, şu an 25 bin euro'ya yükseldi.- Antalya